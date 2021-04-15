Pakistan'da iklim değişikliğinin yol açtığı su sıkıntısı, içme suyunun karaborsaya düşmesine neden oldu - Son Dakika

İklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Pakistan'ın Karaçi şehrinde, sıcaklıkların ve altyapı yetersizliğinin su tedarikini etkilemesi, kentin ihtiyacı olan içme suyunun karaborsada satılmasına yol açıyor.

Himalaya Dağları'ndaki buzulların üçte birinin bu yüzyılın sonunda ortadan kalkacağı tahmin ediliyor. Bu da Güney Asya'da yaklaşık 2 milyar insanın su tedarikini tehdit ediyor.

Pakistan'ın küresel emisyonda payı yüzde 1'den daha az olsa da iklim değişikliğinden en çok etkilenen ilk 10 ülke arasında yer alıyor.

Al Jazeera'nın özel haberine göre, Pakistan'ın en kalabalık şehri Karaçi, günlük su ihtiyacının yarısından daha azını tedarik edebiliyor.

20 milyon nüfuslu şehir, sıcaklık, altyapı yetersizliği ve hırsızlar sebebiyle ihtiyacının ancak yarısı kadar suya ulaşabiliyor.

Tedarikin az olması sonucu içme suyu, hırsızlar tarafından çalınarak karaborsada yüksek fiyatlara satılıyor.

"Karaçi'de yeterli miktarda su olsaydı, bunların hiçbiri yaşanmazdı"

Karaçi'de yaşayan Muhammed Arif, su ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını, eve gelen su boru hattının çalışmadığını fark ettiğinde yetkililere gittiğini söyledi.

Yetkililerden su boru hattını tamir etmesini istediğini ifade eden Arif, hükümetin bu tamiri fonlamak için yeterli parası olmadığı şeklinde cevap aldığını kaydetti.

Karaçi Su Dairesi Kurumu Müdürü Asad Han, Karaçi'de yaşanan asıl sorunun su dağıtım problemi olduğunu ve dağıtım sürecinin buharlaşma, sızıntılar ve hırsızlık nedeniyle etkilendiğini belirtti.

Şehrin günlük su ihtiyacının yarısından daha azını tedarik edebildiklerini ifade eden Han, talep ile arz arasında boşluk olduğunda hırsızlık ve rüşvet gibi durumların ortaya çıktığını aktardı.

Han, rüşvet alan kamu çalışanları olduğunu reddetmeyeceğini belirterek, "Karaçi'de yeterli miktarda su olsaydı, bunların hiçbiri yaşanmazdı." dedi.

"Yetkililer bizimle çalışıyor"

Su hırsızları ise hükümetin inşa ettiği içme suyu dağıtım hattına kendi yaptıkları kaçak hatları bağlayarak suyun belirli yerlere gitmesini sağlıyor.

Çaldıkları su istedikleri noktalara ulaştığında su tanklarına dolduran hırsızlar, su toptancıları aracılığıyla bunları sanayi tesislerine satıyor.

Hükümetin tedarik ettiği suyun yüzde 70'ini sanayi bölgesine satan hırsızlar, yüzde 30'unu ise halka ayırıyor.

Hırsızlar, Karaçi Su Dairesi Kurumundan yetkililerin ve polislerin kendileriyle çalıştığını öne sürerek, aksi halde bu işi yapamayacaklarını belirtiyor.

Su hırsızlığında azalma olsa da bu durum sona ermiyor

Karaçi'de emniyet görevlisi Tabiş Rıza, her gün hırsızlara ait ortalama 10 kaçak su borusu hattını tespit edip yok ettiklerini ancak su hırsızlığında azalma olsa da bu durumun sona ermediğini söyledi.

Hırsızların bir su dolusu tankeri ortalama 100-150 dolara sattığını ifade eden Rıza, bir tankerden 50 teslimat yapmaları durumunda hırsızların bir günde ortalama 5 bin ila 7 bin 500 dolar arasında para kazandıklarını dile getirdi.

Hırsızların kartvizitleri dahi olduğuna dikkat çeken Rıza, baskın verileceği zaman yollardaki gözcülerin hırsızlara haber ulaştırdığını ve birçok kişinin baskın verilmeden önce bu yerlerden kaçtığını anlattı.

Yerel hükümet, şehrin su ihtiyacını karşılayabilmek için 10 binin üzerinde de su tankeri çalıştırıyor. Bu tankerler her gün 50 binin üzerinde dağıtım yapıyor.

Devlet bünyesinde çalışan bu şoförlerin bir teslimattan aldığı ücret ortalama 12 ila 18 dolar arasında değişiyor. Bu durum ise bazı şoförlerin hırsızlarla birlikte iş tutmasına yol açıyor.

İklim değişikliği farkındalığı yetersiz

Hükümet, iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar fidan dikimi projesi başta olmak üzere çeşitli adımlar atıyor. Bununla birlikte iklim değişikliğine yönelik farkındalık ülkede hala yeterli seviyede değil.

Çevreciler, Pakistan'ın iklim değişikliği konusunda oldukça savunmasız olduğunu belirtiyor.

Artan nüfusla Karaçi'nin su ihtiyacı da artıyor ve daha fazla su tüketiliyor.