Pakistan'da iktidar ile muhalefet arasındaki "güvensizlik oyu" krizi büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'da iktidar ile muhalefet arasındaki "güvensizlik oyu" krizi büyüyor

17.03.2022 23:32
Pakistan'da iktidar ile muhalefet arasındaki "güvensizlik oyu" krizi büyüyor

Pakistan'da iktidar ile muhalefet partileri arasında Başbakan İmran Han'a yönelik "güvensizlik oyu" krizi derinleşiyor.

Pakistan'da iktidar ile muhalefet partileri arasında Başbakan İmran Han'a yönelik "güvensizlik oyu" krizi derinleşiyor.

Yerel basındaki haberlerde, iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) 24 milletvekilinin Başbakan İmran Han'a karşı oy kullanacakları gerekçesiyle muhalefetteki Pakistan Halk Partisi'ne (PPP) ait bir konuta "sığındıkları" belirtildi.

PTI'dan milletvekili Cihangir Han Tarin'e yakın vekillerden Raja Riaz, Başbakan Han'ın kendisine karşı oy verecek vekillere yönelik bir eylemde bulunulmayacağına dair söz vermesi halinde PPP'ye sığınan parlamenterlerin buradan ayrılarak meclis localarına geçeceğini ifade etti.

Riaz ayrıca hükümetten çok sayıda bakanın da yanlarına gelmek istediğini iddia ederken, herhangi bir isim paylaşmadı.

Güvensizlik oylaması oturumunda iktidar kanadından 24 milletvekilinin Başbakan Han'a karşı oy kullanacağını dile getiren Riaz, hükümetin kendilerine karşı harekete geçme olasılığı sebebiyle PPP'de konakladıklarını kaydetti.

Muhalefetteki PPP milletvekili Abdul Kadir Patel ise iktidar partisi milletvekillerinin Başbakan Han görevden alınana kadar PPP'ye ait konutta kalacaklarını açıkladı.

İktidar kanadından Meclis Başkanı'na çağrı

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser'e çağrıda bulunarak, "(PPP'ye sığınan milletvekilleri) hainlere karşı harekete geçilmesi ve onların ömür boyu vekillikten men edilmesini" talep etti.

Başbakan Han'ın ise Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Savunma Bakanı Pervaiz Katak'ı, kendisine karşı harekete geçen milletvekillerini ikna etmesi için görevlendirdiği öne sürüldü.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar da muhalefetteki milletvekilleriyle görüşme halinde olduklarını ifade ederken, kimlerle temas halinde olduklarına dair bir bilgi vermedi.

"Güvensizlik oyu" önergesi

Muhalefet partileri, 8 Mart'ta Başbakan Han'a karşı "güvensizlik oyu" önergesini Ulusal Meclis Başkanlığına sunmuştu.

Muhalefet partilerinin başbakanı görevden alabilmesi için 172 oya ulaşması gerekiyor. Mevcut durumda hükümetin ittifak kurduğu partilerle oy sayısı 179, muhalefetin oy sayısı da 162 olarak görülüyor.

Önergenin parlamento sekreterliğine teslim edilmesinin ardından meclis başkanının 3 ila 7 gün içinde oylama oturumunu gerçekleştirmesi gerekiyor.

Başbakan Han, 6 Mart 2021'de yapılan güven oylamasında 178 oy almıştı.

YORUMLAR
500
Karamollaoğlu: Kendi hazırladıkları tuzağa kendileri düşecek Karamollaoğlu: Kendi hazırladıkları tuzağa kendileri düşecek

Muhalefet, Başbakan, Pakistan, İktidar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da iktidar ile muhalefet arasındaki 'güvensizlik oyu' krizi büyüyor - Son Dakika


Son Dakika
23:17 Rusya bu sefer Bosna'yı tehdit etti! NATO'ya katılma planı ortalığı karıştırdı
23:11 Barcelona'dan anlamsız paylaşım! Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme
23:06 Biden'dan Putin'e ağır sözler: "haydut" ve "katil bir diktatör" olarak nitelendirdi
22:57 Yarına dikkat! İmamoğlu'ndan İstanbullulara uyarı: Zaruret yoksa dışarı çıkmayın
22:47 Aleyna Tilki'nin annesi gençlik fotoğrafını paylaştı! Takipçileri "hiç değişmemişsin" yorumları yağdırdı
22:42 İyi mücadele kazanmaya yetmedi! Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'ne veda etti
22:15 İdris Şahin'den canlı yayında Burhan Kuzu itirafı! Ölmeden önce kendisine söylediği sözleri paylaştı
22:08 Çekişmeli geçen karşılaşmada bir ilk yaşandı! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ilk kez skor olarak geriye düştü
22:04 Yeni doğum yapan kadın, hayatının şokunu yaşadı! Saate bakmak için eşinin telefonunu eline aldı ve o mesajı gördü
21:55 Mısır Piramitleri'nde ilgi çeken keşif! Bulunan hükümdar mezarları için son teknoloji ekipmanlar getirtildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 23:45:42. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan'da iktidar ile muhalefet arasındaki "güvensizlik oyu" krizi büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement