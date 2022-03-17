Pakistan'da iktidar ile muhalefet arasındaki "güvensizlik oyu" krizi büyüyor - Son Dakika

Pakistan'da iktidar ile muhalefet partileri arasında Başbakan İmran Han'a yönelik "güvensizlik oyu" krizi derinleşiyor.

Yerel basındaki haberlerde, iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) 24 milletvekilinin Başbakan İmran Han'a karşı oy kullanacakları gerekçesiyle muhalefetteki Pakistan Halk Partisi'ne (PPP) ait bir konuta "sığındıkları" belirtildi.

PTI'dan milletvekili Cihangir Han Tarin'e yakın vekillerden Raja Riaz, Başbakan Han'ın kendisine karşı oy verecek vekillere yönelik bir eylemde bulunulmayacağına dair söz vermesi halinde PPP'ye sığınan parlamenterlerin buradan ayrılarak meclis localarına geçeceğini ifade etti.

Riaz ayrıca hükümetten çok sayıda bakanın da yanlarına gelmek istediğini iddia ederken, herhangi bir isim paylaşmadı.

Güvensizlik oylaması oturumunda iktidar kanadından 24 milletvekilinin Başbakan Han'a karşı oy kullanacağını dile getiren Riaz, hükümetin kendilerine karşı harekete geçme olasılığı sebebiyle PPP'de konakladıklarını kaydetti.

Muhalefetteki PPP milletvekili Abdul Kadir Patel ise iktidar partisi milletvekillerinin Başbakan Han görevden alınana kadar PPP'ye ait konutta kalacaklarını açıkladı.

İktidar kanadından Meclis Başkanı'na çağrı

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser'e çağrıda bulunarak, "(PPP'ye sığınan milletvekilleri) hainlere karşı harekete geçilmesi ve onların ömür boyu vekillikten men edilmesini" talep etti.

Başbakan Han'ın ise Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Savunma Bakanı Pervaiz Katak'ı, kendisine karşı harekete geçen milletvekillerini ikna etmesi için görevlendirdiği öne sürüldü.

Pakistan'ın Kovid-19'la mücadele stratejisinin başındaki Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar da muhalefetteki milletvekilleriyle görüşme halinde olduklarını ifade ederken, kimlerle temas halinde olduklarına dair bir bilgi vermedi.

"Güvensizlik oyu" önergesi

Muhalefet partileri, 8 Mart'ta Başbakan Han'a karşı "güvensizlik oyu" önergesini Ulusal Meclis Başkanlığına sunmuştu.

Muhalefet partilerinin başbakanı görevden alabilmesi için 172 oya ulaşması gerekiyor. Mevcut durumda hükümetin ittifak kurduğu partilerle oy sayısı 179, muhalefetin oy sayısı da 162 olarak görülüyor.

Önergenin parlamento sekreterliğine teslim edilmesinin ardından meclis başkanının 3 ila 7 gün içinde oylama oturumunu gerçekleştirmesi gerekiyor.

Başbakan Han, 6 Mart 2021'de yapılan güven oylamasında 178 oy almıştı.