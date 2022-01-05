Üye Girişi
Pakistan'da iktidar partisinin dış kaynaklarını gizlemeye çalıştığı iddia edildi - Son Dakika

Pakistan'da iktidar partisinin dış kaynaklarını gizlemeye çalıştığı iddia edildi

05.01.2022 11:11
Pakistan'da iktidar partisinin dış kaynaklarını gizlemeye çalıştığı iddia edildi

Pakistan'da iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI), yabancı uyruklulardan ve şirketlerden aldığı fonları Seçim Komisyonundan gizlemeye çalıştığı öne sürüldü.

Pakistan'da iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI), yabancı uyruklulardan ve şirketlerden aldığı fonları Seçim Komisyonundan gizlemeye çalıştığı öne sürüldü.

Yerel basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) yabancı kaynaklarını araştırmak için 2018'de oluşturulan Seçim Komisyonu İnceleme Komitesi tarafından hazırlanan raporda, PTI'nın dış kaynaklı fonları gizlemek için yanlış bilgiler sunduğu belirtildi.

Raporda, PTI'nın yabancı uyruklulardan ve şirketlerden fon aldığını Seçim Komisyonundan gizlemeye çalıştığı ileri sürülerek, partinin 26 banka hesabı bulunduğu, 2008'den 2013'e kadar gizlenen fon miktarının 1,33 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 7,5 milyon dolar) değerinde olduğu iddiasına yer verildi.

PTI'nın ABD'den 2,3 milyon dolar fon aldığı öne sürülen raporda, İnceleme Komisyonunun partinin bu ülkedeki hesaplarına ulaşamadığı aktarıldı.

Raporda, Başbakan İmran Han'ın partisinin ABD'nin yanı sıra Dubai, İngiltere, Avrupa, Danimarka, Japonya, Kanada, Avustralya ve farklı diğer ülkelerden de fon aldığı, Avrupa ve İngiltere'den gelen fonlara ilişkin bilgi edinilemediği kaydedildi.

Son olarak raporda, İnceleme Komisyonunun denetim raporları ile PTI'nın banka hesaplarında çelişki olduğu sonucuna varıldığı ifade edildi.

Hükümetten rapora itiraz

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, raporu "uygunsuz" olarak nitelendirerek, partinin yabancı kaynaklara ilişkin bir sorununun olmadığını söyledi.

Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar da partisinin her şeyi belgelediği için fon alma sürecini en şeffaf şekilde yürüttüğünü kaydetti.

Muhalefetten iktidara tepki

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı ve eski başbakanlardan Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz, Başbakan Han'ı "yalancı, yozlaşmış ve komplocu" olarak nitelendirerek, Pakistan tarihinde hiçbir partinin arkasında bu şekilde "dolandırıcılık ve skandallar" bırakmadığını öne sürdü.

Muhalefet partilerinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketi Sözcüsü Hafız Hamdullah da "Han'ın ve PTI'nın hırsızlığının" ortaya konulduğunu savundu.

Dava 2014'ten bu yana sürüyor

PTI'nın yabancı kaynaklarına ilişkin dava 2014'ten bu yana sürüyor.

Bu kapsamda, Mart 2018'de PTI'nın yurt dışı kaynaklarının incelenmesi için Seçim Komisyonu bünyesinde İnceleme Komitesi oluşturulmuştu. İnceleme Komitesi, konuyla ilgili raporunu Seçim Komisyonuna Aralık 2021'de sunmuştu.

İktidardaki PTI'ya yönelik iddialar arasında yasa dışı finansman kaynakları, partinin yurt içi ve dışındaki banka hesaplarının gizlenmesi, kara para aklama ve Orta Doğu ülkelerinden yasa dışı bağışlar almak için PTI üyelerinin özel banka hesaplarının paravan olarak kullanılması yer alıyor.

YORUMLAR
500

Pakistan, İnceleme, Adalet, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da iktidar partisinin dış kaynaklarını gizlemeye çalıştığı iddia edildi - Son Dakika


Tokyo'da 211 kiloluk orkinos 1.9 milyon liraya satıldı Tokyo'da 211 kiloluk orkinos 1.9 milyon liraya satıldı         
11:32
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
Son Dakika! Zincir marketlerde yeni dönem: Kağıt, file veya bez çanta bulundurmak zorunlu hale getirildi Son Dakika! Zincir marketlerde yeni dönem: Kağıt, file veya bez çanta bulundurmak zorunlu hale getirildi         
11:14
Kızına cinsel istismarda bulunan babaya hapis cezası! İndirim uygulanmadı Kızına cinsel istismarda bulunan babaya hapis cezası! İndirim uygulanmadı         
11:04
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32

Son Dakika Haberleri
11:30 Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız
11:21 Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi
11:18 Kaderimin Oyunu'nun Asiye'si korona karantinasının son günlerinde
11:13 Son Dakika! Zincir marketlerde yeni dönem: Kağıt, file veya bez çanta bulundurmak zorunlu hale getirildi
11:12 Murat Yıldırım ile eşi İmane Elbani Dubai'de aşk tazeledi
11:05 Akşener: Milletimizi enflasyona ezdirirken senin de gözlerin ışıldıyor mu Sayın Erdoğan?
11:03 Kızına cinsel istismarda bulunan babaya hapis cezası! İndirim uygulanmadı
10:57 Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'yi kızdıracak paylaşım: Türkiye bu fedakarlığı asla unutmayacak
10:56 Vakalar 54 bini aştı, hastane önünde sonu görünmeyen kuyruk oluştu
10:43 TMSF, Naksan Plastik'in satış ihalesini gerçekleştirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 11:36:00. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan'da iktidar partisinin dış kaynaklarını gizlemeye çalıştığı iddia edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement