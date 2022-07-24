Pakistan'da iktidar ve muhalefet arasında ordunun arabuluculuğu iddiası - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'da iktidar ve muhalefet arasında ordunun arabuluculuğu iddiası

24.07.2022 00:11
Pakistan'da iktidar ve muhalefet arasında ordunun arabuluculuğu iddiası

Pakistan'da ordunun, koalisyon hükümeti ile eski Başbakan İmran Han arasında artan siyasi gerginlikten ötürü arabuluculuk yapmayı düşündüğü iddia edildi.

Pakistan'da ordunun, koalisyon hükümeti ile eski Başbakan İmran Han arasında artan siyasi gerginlikten ötürü arabuluculuk yapmayı düşündüğü iddia edildi.

The News gazetesinin kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ordunun "yumuşak müdahalesiyle" Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri Han ile koalisyon hükümeti arasında diyalog başlayabileceği öne sürüldü.

İddialar arasında erken genel seçimin ekimde yapılabileceği de yer aldı.

Öte yandan, eski Başbakan Han'ın seçimler, seçim reformları, ekonomik gündem ve bir sonraki Kara Kuvvetleri Komutanı'nın atanması konusunda hükümet ile müzakere etmeye hazır olduğu savunuldu.

"Hiçbir müdahale kabul edilemez" vurgusu

İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman, Geo News televizyonuna yaptığı açıklamada, "koalisyon hükümetine talimatları izlemesi gerektiği aksi halde kendileri için bir kriz yaratılacağının" söylendiğini öne sürdü.

Rehman, koalisyon hükümetinin "yumuşak veya sert" hiçbir müdahaleyi kabul etmeyeceğini ifade ederek " Ordu, generaller ve yargının tarafsız olduğunu görmek istiyorum." dedi.

Kurumların kendi sınırları içerisinde olması gerektiğini belirten Rehman, erken seçim fikrinin yumuşak müdahalenin sonucu olduğunu kaydetti.

Siyasi tansiyon yüksek

Eski Başbakan Han'ın nisanda görevden düşürülmesinden bu yana ülkede siyasi tansiyon yükseldi.

Pencap eyalet meclisinde dün yapılan oylamada Başbakan Şahbaz Şerif'in oğlu Hamza Şerif'in başbakan seçilmesi, siyasi gerginliği üst düzeye çıkardı.

Oylamada, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) adayı Hamza Şerif 179, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ve Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubu'nun (PML-Q) ortak adayı Parvez Elahi 186 oy elde etmişti.

Ancak Pencap Meclis Başkan Yardımcısı Dost Muhammed Mazari, PML-Q'nun lideri Çaudri Şucaat Hüseyin'in Meclis Başkanlığına yazılı mektup gönderdiğini ve parti olarak hiçbir adayı desteklemeyeceklerini belirttiğini söylemişti.

Bunun üzerine PML-Q'dan 10 milletvekilini oylamadan düşüren Mazari, Elahi'nin 176 oy elde ettiğini ifade etmişti. Buna karşılık Hamza Şerif'in 179 oyu olduğunu dile getiren Mazari, PML-N adayı Şerif'in Pencap Başbakanı seçildiğini duyurmuştu.

Mecliste 10 sandalyeye sahip ve Elahi'nin de üyesi olduğu PML-Q'nun lideri Çaudri Şucaat Hüseyin'in hiçbir adayı parti olarak desteklemeyeceklerini açıklaması sonucun Hamza Şerif lehine dönmesine yol açmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından PTI lideri Han ülke genelinde protesto çağrısı yapmış ve çok sayıda şehirde gösteriler düzenlenmişti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

YORUMLAR
500
Pakistan'da İmran Han'ın destekçileri Pencap'taki seçimi protesto için sokağa indi Pakistan'da İmran Han'ın destekçileri Pencap'taki seçimi protesto için sokağa indi Pakistan'da siyasi durum ekonomiyi etkilemeyi sürdürüyor Pakistan'da siyasi durum ekonomiyi etkilemeyi sürdürüyor
Kaynak: AA

İmran Khan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da iktidar ve muhalefet arasında ordunun arabuluculuğu iddiası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:01 Altılı masada neler oluyor? DEVA ve Gelecek Partisi arasında kavga! Babacan'ın Davutoğlu hakkındaki ifadeleri bardağı taşırdı
23:00 Instagram kullananlar dikkat! Hırsızlıkla suçlanan Mark Zuckerberg'in başı fena dertte: Kasıtlı ve yüzsüzce
23:01 İstanbul semalarında görüldü! Heyecanlandıran cisimler Elon Musk'a ait çıktı
22:44 Devlet unutmaz! Başbağlar köyünde 33 vatandaşımızı şehit eden PKK'lı teröristleri acı bir son bekliyor
22:09 Emeklilere ve çalışanlara müjde! Hane başı 7.200 lira verilen destek programına katılabilecekler
22:03 CHP'li Faik Öztrak'a tepki gösteren Mevlüde teyze Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü: Millet olarak Erdoğan bolluğu gördük
21:51 Yunan yanıyor! Midilli Adası'ndaki orman yangını evlere sıçradı
20:53 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir anda Lozan'ı gündemine aldı: Teklif edeceğiz
20:22 İran'da peşe peşe iki büyük deprem!
19:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart: 7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 00:11:20. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistan'da iktidar ve muhalefet arasında ordunun arabuluculuğu iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement