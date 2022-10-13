Pakistan'da iletim sistemindeki arıza sebebiyle birçok kente elektrik verilemiyor - Son Dakika
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Pakistan'da iletim sistemindeki arıza sebebiyle birçok kente elektrik verilemiyor

13.10.2022 11:20
Pakistan'da iletim sistemindeki arıza sebebiyle birçok kente elektrik verilemiyor

Pakistan'da elektrik iletim sistemindeki arıza sebebiyle Karaçi başta olmak üzere ülkenin güneyindeki birçok kente elektrik temin edilemiyor.

Pakistan'da elektrik iletim sistemindeki arıza sebebiyle Karaçi başta olmak üzere ülkenin güneyindeki birçok kente elektrik temin edilemiyor.

Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güney iletim sisteminde meydana gelen arıza sebebiyle bu bölgelere elektrik sağlanamadığı belirtildi.

Yetkililer, arıza sebebiyle 6 bin megavat elektrik açığı olduğunu, sorunun giderilmesi için çalışma başlatıldığını vurguladı.

Elektrik kesintisinden Sindh, Belucistan ve Pencap eyaletinin etkilendiği ifade edildi.

Arızanın düzeltilmesinin en az 5 saat süreceği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da iletim sistemindeki arıza sebebiyle birçok kente elektrik verilemiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da iletim sistemindeki arıza sebebiyle birçok kente elektrik verilemiyor - Son Dakika
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