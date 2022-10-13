Pakistan'da iletim sistemindeki arıza sebebiyle birçok kente elektrik verilemiyor

Yetkililer, arıza sebebiyle 6 bin megavat elektrik açığı olduğunu, sorunun giderilmesi için çalışma başlatıldığını vurguladı.

Pakistan 'da elektrik iletim sistemindeki arıza sebebiyle Karaçi başta olmak üzere ülkenin güneyindeki birçok kente elektrik temin edilemiyor.

Kaynak: AA

Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

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