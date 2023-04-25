Pakistan'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası görüldü - Son Dakika
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Pakistan'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası görüldü

25.04.2023 20:26
Pakistan'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası görüldü

Koronavirüs salgınından sonra ortaya çıkan ve birçok ülkede insanların ölümüne sebep olan maymun çiçeği virüsü, Pakistan'a da sıçradı. Suudi Arabistan'dan sınır dışı edilen bir kişinin ülkeye virüsü taşıdığı edinilen bilgiler arasında.

Sağlık Bakanlığından bir sözcü, başkent İslamabad'daki Ulusal Sağlık Hizmetleri Dairesi yetişkin bir erkek hastanın virüse yakalandığını doğruladı. Bakanlık, hastalığın yayılmasını önlemek için tüm havalimanlarında "sağlık düzenlemeleri" duyurusunda bulundu. Hasta hakkında detaylı bilgi verilmezken, Sağlık Bakanlığından bir kaynak, Suudi Arabistan'dan sınır dışı edilen bir kişinin virüsü ülkeye taşıdığını söyledi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, Ocak 2022'den bu yana dünya genelinde 86 binden fazla hastalık vakası bildirilirken, aynı zaman aralığında 119 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü, geçen yıl hastalığın adını "ırkçı ve küçük düşürücü" olduğu gerekçesiyle "mpox" olarak değiştirdi. "Maymun çiçeği" terimi aşamalı olarak kaldırılırken, her iki ismin de bir yıl boyunca aynı anda kullanılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA
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Suudi Arabistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

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