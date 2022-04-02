Pakistan'da ilk teravih namazı - Son Dakika
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Pakistan'da ilk teravih namazı

02.04.2022 22:39

- Pakistan'da ilk teravih namazı Pakistan'da Ramazan ayının gelişiyle birlikte ilk teravih namazı kılındı.

- Pakistan'da ilk teravih namazı

İSLAMABAD - Pakistan'da Ramazan ayının gelişiyle birlikte ilk teravih namazı kılındı.

Pakistan'da vatandaşlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Ülkenin dört bir yanında kılınan teravih namazlarıyla Pakistan halkı, Ramazan ayını büyük bir coşkuyla karşıladı. Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan Memon Camii'nde de Ramazan ayının gelişini kutlamak ve ibadetlerini yapmak isteyenler bir araya geldi.

Pakistan'da ilk teravih namazı
Pakistan'da ilk teravih namazı
Pakistan'da ilk teravih namazı

YORUMLAR
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Pakistan'da ilk teravih namazı eda edildi Pakistan'da ilk teravih namazı eda edildi Ayasofya'da 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazı kılınacak Ayasofya'da 88 yıl aradan sonra ilk teravih namazı kılınacak

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pakistan'da ilk teravih namazı - Son Dakika


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