İSLAMABAD - Pakistan'da ilk teravih namazı eda edildi - Son Dakika

Kovid-19 vakalarının 730 bine yaklaştığı Pakistan'da, salgın dolayısıyla 15 bin 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, cami cemaatinin, Kovid-19 salgını nedeniyle önceki yıllara göre az olması dikkati çekti.

Başkent İslamabad'ın önemli simgelerinden Faysal Camisi'nde ilk teravih için bir araya gelen Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde namazlarını kıldı.

Ramazanın ilk orucunun yarın tutulacağı Pakistan 'da yaşayan Müslümanlar, ilk teravih namazı için camileri doldurdu.

Son Dakika: 15 Nisan'dan itibaren üç sınıf dışındaki tüm kademelerde uzaktan eğitime geçiliyor