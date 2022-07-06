Ülkede son birkaç ayda eski Başbakan Han'ın liderlik yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisine yakın Arşad Şerif ve Sabir Şakir gibi gazeteciler hakkında ordu ve devlet kurumları arasında nefret yaydıkları iddiasıyla emniyette işlem yapılmıştı.

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Kaynak: AA

İmran Khan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da İmran Han'ı desteklediği bilinen gazeteci gözaltına alındı - Son Dakika

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