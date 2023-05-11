Pakistan'daki Imran Khan protestolarında can kaybı artarken okullar tatil edildi, yollar kapandı - Son Dakika
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Pakistan'daki Imran Khan protestolarında can kaybı artarken okullar tatil edildi, yollar kapandı

11.05.2023 12:40

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın salı günü gözaltına alınmasından sonra yaşanan protestolarda can kaybı 9'a, yaralı sayısı ise 290'a yükseldi. Okullar tatil edilirken yollarda trafiğe kapatıldı.

Pakistan'da Imran Khan'ın yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından ülke genelinde sokağa inen binlerce Khan destekçileri ile polis arasındaki çatışmalar sürüyor.

2 ÜST DÜZEY LİDER VE 1 BAKAN DA TUTUKLANDI

Polis tarafından yapılan açıklamada, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a, yaralıların sayısının ise 290'a yükseldiği bildirildi. Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden 2 üst düzey lider ve eski bakan Asad Umar'ın da tutuklandığı belirtildi.

Pakistan'daki Imran Khan protestolarında can kaybı 9'a yükseldi

OKULLAR TATİL EDİLDİ, YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah salı günü yaptığı açıklamada, yolsuzluk yapmakla suçlanan Khan'ın teslim olmak için yapılan uyarıları görmezden gelmesinin ardından Ulusal Hesap Verebilirlik Bürosu (NAB) tarafından tutuklandığını belirtmişti. Şiddet olayları nedeniyle dün okullar tatil edilirken, bazı otoyollar trafiğe kapatılmıştı.

İşte bölgeden kareler;

Pakistan'daki Imran Khan protestolarında can kaybı 9'a yükseldi
Pakistan'daki Imran Khan protestolarında can kaybı 9'a yükseldi
Pakistan'daki Imran Khan protestolarında can kaybı 9'a yükseldi
Pakistan'daki Imran Khan protestolarında can kaybı 9'a yükseldi
Pakistan'daki Imran Khan protestolarında can kaybı 9'a yükseldi
Pakistan'daki Imran Khan protestolarında can kaybı 9'a yükseldi
Pakistan'daki Imran Khan protestolarında can kaybı 9'a yükseldi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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