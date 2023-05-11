Pakistan'daki Imran Khan protestolarında can kaybı artarken okullar tatil edildi, yollar kapandı

Pakistan'da Imran Khan'ın yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından ülke genelinde sokağa inen binlerce Khan destekçileri ile polis arasındaki çatışmalar sürüyor.

2 ÜST DÜZEY LİDER VE 1 BAKAN DA TUTUKLANDI

Polis tarafından yapılan açıklamada, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a, yaralıların sayısının ise 290'a yükseldiği bildirildi. Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden 2 üst düzey lider ve eski bakan Asad Umar'ın da tutuklandığı belirtildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ, YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah salı günü yaptığı açıklamada, yolsuzluk yapmakla suçlanan Khan'ın teslim olmak için yapılan uyarıları görmezden gelmesinin ardından Ulusal Hesap Verebilirlik Bürosu (NAB) tarafından tutuklandığını belirtmişti. Şiddet olayları nedeniyle dün okullar tatil edilirken, bazı otoyollar trafiğe kapatılmıştı.

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