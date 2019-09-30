Son Dakika Haberleri: Pakistan'da intihar saldırısı: 1 ölü
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Pakistan'da intihar saldırısı: 1 ölü

1 saat önce

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde polise yönelik düzenlenen intihar saldırısında 1 polis hayatını kaybetti.

Pakistan'da intihar saldırısı: 1 ölü, System.String[]

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde polise yönelik düzenlenen intihar saldırısında 1 polis hayatını kaybetti.


Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Loralai kentinde polis aracının yanında intihar saldırısı düzenlendi. Bir polisin, şüpheli bulduğu 2 motosikleti durdurmak için uyardığı ancak motosikletlilerin talimata uymayıp kaçtığı belirtildi. Polisin kaçan motosikletlerin peşinden gittiği sırada bir motosikletçinin kendini patlattığı ve polisin öldüğü belirtildi.


Olayın ardından polis olay yerini güvenlik kordonuna aldı. - İSLAMABAD

Pakistan, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:15 Kaynak: İHA
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