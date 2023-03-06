İslamabad, bu saldırıların Afganistan 'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA

Pakistan, İntihar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da intihar saldırısında 9 polis öldü - Son Dakika

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