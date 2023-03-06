Pakistan'da intihar saldırısında 9 polis öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'da intihar saldırısında 9 polis öldü

06.03.2023 10:01
Pakistan'da intihar saldırısında 9 polis öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde polis aracına düzenlenen intihar saldırısında 9 emniyet mensubu hayatını kaybetti, 11'i yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde polis aracına düzenlenen intihar saldırısında 9 emniyet mensubu hayatını kaybetti, 11'i yaralandı.

Dawn gazetesinde yer alan habere göre, Kaççi ve Sibi bölgelerinin sınırında bulunan Bolan'da köprü üzerindeki polis aracına intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonucu 9 polis yaşamını yitirdi, 11'i yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör saldırılarında artış

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Pakistan'da intihar saldırısında 9 polis öldü Pakistan'da intihar saldırısında 9 polis öldü Durakta bekleyen kız çocuğunu silah zoruyla kaçırdı, polis peşine takılınca seyir halindeyken intihar etti: 2 ölü Durakta bekleyen kız çocuğunu silah zoruyla kaçırdı, polis peşine takılınca seyir halindeyken intihar etti: 2 ölü Pakistan'da polis aracına bombalı saldırı: 9 ölü, 9 yaralı Pakistan'da polis aracına bombalı saldırı: 9 ölü, 9 yaralı

Pakistan, İntihar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da intihar saldırısında 9 polis öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:26 Bursa- Amed maçındaki olaylara, ünlü isimler tepki gösterdi! Tek bir noktaya vurgu yaptılar
11:12 Tanju Özcan: Akşener adayları dayattı ama Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ne kadar masum tartışılır
11:08 Kızılcık Şerbeti'ndeki "kolonya" sahnesine tepki yağıyor! Oyuncu Janset Paçal'dan ağır eleştiri
11:08 Erdoğan taklitleriyle ünlenen isimden Altılı Masa skeci! Akşener'le ilgili göndermesi olay
10:59 Dolar 18,91 TL seviyesinden işlem görüyor
11:00 Mezarlıkta bulunan ceset, 14 yaşındaki Afgan çocuğa ait çıktı! Katili, üvey ablasının sevgilisiymiş
11:06 Amedsporlular, olaylı maç sonrası Bursa'dan dönen takımlarını karşılamak için havalimanına akın etti
11:02 Bıçakla kendine zarar vermek isteyen oğullarına engel olmak istediler; baba öldü, anne yaralı
10:51 Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine giden Selvi Kılıçdaroğlu'nun görüntülerini "Sevgili eşim" notuyla paylaştı
10:34 Altının gram fiyatı 1.128 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2023 11:42:21. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan'da intihar saldırısında 9 polis öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement