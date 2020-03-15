Pakistan'da, İran ve Suudi Arabistan'dan dönen 16 kişide Kovid-19 tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'da, İran ve Suudi Arabistan'dan dönen 16 kişide Kovid-19 tespit edildi - Son Dakika

Pakistan'da, İran ve Suudi Arabistan'dan dönen 16 kişide Kovid-19 tespit edildi

6 saat önce

Pakistan'da, İran ve Suudi Arabistan'dan dönen 16 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Pakistan'da, İran ve Suudi Arabistan'dan dönen 16 kişide Kovid-19 tespit edildi, System.String[]

Pakistan'da, İran ve Suudi Arabistan'dan dönen 16 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Ülkenin güneyindeki Sindh eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yakın zamanda İran ve Suudi Arabistan'dan dönen kişilerden 16'sına Kovid-19 teşhisi konulduğu bildirildi. Söz konusu vakalarla birlikte ülkedeki Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 51'e yükseldiği kaydedildi.

Virüs önlemleri kapsamında başkent İslamabad'da 23 Mart'ta "Pakistan Milli Günü" kapsamında yapılması planlanan askeri geçit töreni de iptal edildi.

Suudi Arabistan, Pakistan, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:38 Kaynak: AA
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