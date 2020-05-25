Pakistan'da işkence gören fil 35 yıl sonra esaretten kurtuldu - Son Dakika

Pakistan'da işkence gören fil 35 yıl sonra esaretten kurtuldu

Pakistan'daki Marghazar Hayvanat Bahçesi'nde, 35 yıldır işkence gören Kaavan adlı fil, İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından, ABD'li şarkıcı Cher'in yardımıyla koruma altına alındı.

Pakistan'da işkence gören fil 35 yıl sonra esaretten kurtuldu, System.String[]

Pakistan'daki Marghazar Hayvanat Bahçesi'nde, 35 yıldır işkence gören Kaavan adlı fil, İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından, ABD'li şarkıcı Cher'in yardımıyla koruma altına alındı.

Pakistan'ın başkenti İslamad'daki Marghazar Hayvanat Bahçesi'ne 1980'lerin ortalarında Sri Lanka'dan, getirilen ve adının Kaavan olduğu fil,  35 yıldır işkence görmesi nedeniyle hayvan hakları aktivistlerinin ve ABD'li şarkıcı Cher'in de yardımıyla İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından korumaya alındı. Uzun yıllar esaret altında olan filin 30 gün içinde Sri Lanka'da uygun bir sığınağa yerleştirileceği ifade edildi.

ÜNLÜLERİN DE DİKKATİNİ ÇEKTİ

Bakıcılarının, Sri Lanka'dan beraber getirildiği dişi filin 2012'de ölmesinden sonra asileşen ve yemek yemediği belirtilen Kaavan'ın saldırganlığına tepki olarak bacaklarını zincirlemesi, dövmesi ve küçük bir kutuya hapsetmesi üzerine hayvan hakları savunucuları harekete geçti. Kaavan'ın serbest bırakılması için kampanya yürüten hayvan hakları aktivistleri, 280 binden fazla kişinin imzaladığı bir dilekçe toplayarak ilgili kurum önünde protesto gerçekleştirdi. Bu durum, uluslararası medya ve ünlülerin de dikkatini çekti.

DURUM 'ACIMASIZ' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Hayvanat bahçesini düzenli olarak ziyaret eden, Kaavan'ın tutulduğu yerin çok küçük olduğunu ve yaz aylarında 40 dereceye ulaşan havalarda çok az su verildiğini söyleyen Pakistan'daki yerel hayvan hakları koruyucusu olan Yardım Refahı Örgütü aktivisti Sunny Jamil, bu durumu 'acımasız' olarak nitelendirdi. Kaavan'ın ileri geri sallandığını (filler arasında işkence belirtisi), ve ziyaretçilere tuğla fırlattığını söyleyen 36 yaşındaki filin bekçisi Mohammed Jalal, "Onu çok mutlu görmedim" dedi.

ŞARKICI CHER'DEN İLK YORUM:  KAAVAN ÖZGÜR

Mahkeme kararına, sosyal medya üzerinden mutluluğunu dile getiren ABD'li şarkıcı Cher, "Pakistan Yüksek Mahkemesi'nden yeni duyduk Kaavan özgür. Bu hayatımın en güzel anlarından biri" dedi. Cher ile birlikte çalıştığı yardım derneği Free The Wild'ın CEO'su Mark Cowne, "Bu çok heyecan verici. Kavaan için çok mutluyum. Zihinsel sağlığı hakkında endişeliydik, çok kötü bir durumdaydı. Ona gerçekten yardım etmek istedik. O korkunç zaman geçirmişti" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Hayvanat Bahçesi, Pakistan, Cher, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 03:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Pakistan'da işkence gören fil 35 yıl sonra esaretten kurtuldu - Son Dakika Dünya

Son Dakika

İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti ABD, koronavirüsün Latin Amerika'daki merkezi Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek Fransa'da ilk defa bir trans birey belediye başkanı seçildi ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek Salgına kayıtsız kalan Brezilya lideri, "katil" sloganıyla protesto edildi Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı Parklarda çember, kafede paravan! İşte sosyal mesafeli yaratıcı çözümler ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin Ali Babacan'dan Bahçeli'nin "FETÖ projesi" suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması         
21:16
Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek         
21:07
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, 987 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, 987 yeni vaka tespit edildi         
20:09
Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici         
19:45
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm 17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm         
19:39
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım         
19:19
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti         
19:12
Emniyet'ten Emniyet'ten "Polis gençlere orantısız şiddet uyguladı" iddialarına ilişkin açıklama geldi         
19:02
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı         
18:59
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu         
18:58
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı         
18:51
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı? Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?         
18:35
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar         
17:41
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü         
17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var         
17:27
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor         
17:21
ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti         
17:19
Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak         
17:17
Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti         
17:17
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu         
17:14
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi         
17:08
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti         
16:59
Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı         
16:58
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu         
16:50
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü         
16:43
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var         
16:39
Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu         
16:36
Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi         
16:35
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü         
16:05
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu         
15:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2020 21:40:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan'da işkence gören fil 35 yıl sonra esaretten kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]