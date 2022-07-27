Pakistan'da kayıp 2 dağcının cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Pakistan'da kayıp 2 dağcının cansız bedenine ulaşıldı

27.07.2022 12:21
Pakistan'da kayıp 2 dağcının cansız bedenine ulaşıldı

Pakistan'da K2 Dağı'ndan inerken kaybolan Kanadalı ve Avusturalyalı 2 dağcının cesedine ulaşıldı.

Pakistan'da K2 Dağı'ndan inerken kaybolan Kanadalı ve Avusturalyalı 2 dağcının cesedine ulaşıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 8 bin 611 metre yükseklikteki K2 Dağı'ndan inişte kaybolan Kanadalı Richard Cartier 19 Temmuz ve Avustralyalı Matthew Eakin ise 22 Temmuz'dan bu yana aranıyordu.

Karadan yürütülen çalışmalar yeterli olmayınca arama kurtarma faaliyetlerine drone ile devam edildi ve dağcıların cansız bedenleri bulundu.

Yetkililer, her iki dağcının da farklı yerlerde kayaların üzerine düştüğünü ve bedenlerinin donmuş halde bulunduğunu belirtti.

Gilgit-Baltistan bölgesi, aralarında dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'nin de bulunduğu 8 bin metrenin üzerinde 6 zirveye ev sahipliği yapıyor.

Pakistan'ın milli kahramanı olarak anılan dağcı Ali Sadpara, İzlandalı Jon Snorri ve Şilili Juan Pablo Mohr, Şubat 2021'de, K2'ye tırmanmaya çalışırken ölmüştü.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Toros Dağları, Pakistan, Cartier, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da kayıp 2 dağcının cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Pakistan'da kayıp 2 dağcının cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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