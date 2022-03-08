Pakistan'da kadınlar eşit hak talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika
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Pakistan'da kadınlar eşit hak talebiyle gösteri düzenledi

08.03.2022 15:13
Pakistan'da kadınlar eşit hak talebiyle gösteri düzenledi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşit hak talepleri dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşit hak talepleri dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Başkentteki Basın Kulübü önünde toplanan onlarca kadın, eşit hak talebi ve sistematik ayrımcılıkların son bulması amacıyla bir araya geldi.

Ellerinde "Kadınlara özgürlük, haklarımızı savunacağız" yazılı pankartlar taşıyan kadınlar, kadın düşmanlığına ve ataerkilliğe karşı olduklarını belirtti.

Göstericiler, kadınların da Pakistan vatandaşı olduğunu vurgulayarak, eğitim, sağlık, barınma ve eşit ücret talep ettiklerini kaydetti.

Öte yandan, Lahor, Karaçi ve Multan gibi şehirlerde de benzer gösteriler düzenlendi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da kadınlar eşit hak talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika


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