Pakistan'da kadınlar, hakları için pedal çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'da kadınlar, hakları için pedal çevirdi

31.03.2022 20:10
Pakistan'da kadınlar, hakları için pedal çevirdi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya gelen yaklaşık 100 kadın, çalışan kadınların hakları için bisiklet sürdü.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya gelen yaklaşık 100 kadın, çalışan kadınların hakları için bisiklet sürdü.

Sürdürülebilir Sosyal Kalkınma Örgütü ile Kadın Çalışanlar İttifakı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında çok sayıda kadın, başkentteki basın kulübü önünde toplandı.

Eşit işe eşit ücret talebinde bulunan kadınlar, cinsiyet temelli ayrımcılıklara son verilmesini talep etti.

Basın kulübü önünden bisikletleriyle yola çıkan kadınlar, yaklaşık 2 kilometre pedal çevirdi. Bisiklet süren kadınlara yürüyenler de eşlik etti.

YORUMLAR
500
Pakistan'da Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması oturumu ertelendi Pakistan'da Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması oturumu ertelendi Çin ve Pakistan Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri ve Ukrayna'yı Görüştü Çin ve Pakistan Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri ve Ukrayna'yı Görüştü

Bisiklet, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da kadınlar, hakları için pedal çevirdi - Son Dakika


Son Dakika
20:01 Galatasaray'ın "Gizli ve Kişiye Özel" başlıklı raporu yayımlandı! Fatih Terim'in küfür ettiği kısım dikkat çekti
19:49 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi
19:40 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yanıt verdi: Tüm konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelecek
19:22 Parasını alamayan işçi makam aracını haczettirmişti! Belediye'den konu ile ilgili açıklama geldi
19:20 Balotelli gözünün altına yaptırdığı dövme ile şaşırttı
18:57 Kadın polisi 100 metre otomobilin kaputunda sürükledi! Korku dolu anlar kayıttaydı
18:54 Manda yoğurdu ile ilgili tarife gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Anadolu'da insanlarımız istediği markette bulabilir
18:21 Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi! Mağdurların parasını kripto paraya dönüştürerek yurt dışı borsalara aktarmış
18:11 "Tuvalet şakası" sonrası intihar eden lise öğrencisinin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş
18:02 Ali Koç'un sözlerine Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Bir kakofoni var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 20:16:19. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan'da kadınlar, hakları için pedal çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement