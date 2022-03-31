Pakistan'da kadınlar, hakları için pedal çevirdi - Son Dakika

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya gelen yaklaşık 100 kadın, çalışan kadınların hakları için bisiklet sürdü.

Sürdürülebilir Sosyal Kalkınma Örgütü ile Kadın Çalışanlar İttifakı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında çok sayıda kadın, başkentteki basın kulübü önünde toplandı.

Eşit işe eşit ücret talebinde bulunan kadınlar, cinsiyet temelli ayrımcılıklara son verilmesini talep etti.

Basın kulübü önünden bisikletleriyle yola çıkan kadınlar, yaklaşık 2 kilometre pedal çevirdi. Bisiklet süren kadınlara yürüyenler de eşlik etti.