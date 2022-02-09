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Pakistan'da kağıt fabrikasında yangın: 2 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

Pakistan'da kağıt fabrikasında yangın: 2 ölü, 15 yaralı

09.02.2022 22:59

- Pakistan'da kağıt fabrikasında yangın: 2 ölü, 15 yaralı Pakistan'ın Pencap eyaletinde bulunan kağıt fabrikasında çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybetti, 15 işçi yaralandı.

- Pakistan'da kağıt fabrikasında yangın: 2 ölü, 15 yaralı

LAHOR - Pakistan'ın Pencap eyaletinde bulunan kağıt fabrikasında çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybetti, 15 işçi yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yer alan Lahor kentindeki Kasur ilçesinde bulunan kağıt fabrikasında yangın çıktı. Yangından ilk belirlemelere göre, 2 işçi hayatını kaybetti, 15 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yangın kısa sürede tüm fabrikaya yayıldı. Ekipler, yangını kontrol almaya çalışırken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Pakistan'da kağıt fabrikasında yangın: 2 ölü, 15 yaralı
Pakistan'da kağıt fabrikasında yangın: 2 ölü, 15 yaralı
Pakistan'da kağıt fabrikasında yangın: 2 ölü, 15 yaralı

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Pakistan, Pencap, Yangın, işçi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pakistan'da kağıt fabrikasında yangın: 2 ölü, 15 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan'da kağıt fabrikasında yangın: 2 ölü, 15 yaralı - Son Dakika
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