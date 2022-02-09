Pakistan'da kağıt fabrikasında yangın: 2 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

- Pakistan'da kağıt fabrikasında yangın: 2 ölü, 15 yaralı

LAHOR - Pakistan'ın Pencap eyaletinde bulunan kağıt fabrikasında çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybetti, 15 işçi yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yer alan Lahor kentindeki Kasur ilçesinde bulunan kağıt fabrikasında yangın çıktı. Yangından ilk belirlemelere göre, 2 işçi hayatını kaybetti, 15 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yangın kısa sürede tüm fabrikaya yayıldı. Ekipler, yangını kontrol almaya çalışırken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.