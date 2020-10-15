Pakistan'da kamu çalışanları hayat pahalılığını protesto etti - Son Dakika

Pakistan'da kamu çalışanları hayat pahalılığını protesto etti
15.10.2020 10:21
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da aralarında öğretmenlerin, sağlık çalışanlarının, işçilerin bulunduğu protestocular Uluslararası Para Fonu (IMF) ve hükümetin politikalarına karşı gerçekleştirdikleri gösteride hayat protesto etti.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da aralarında öğretmenlerin, sağlık çalışanlarının, işçilerin bulunduğu protestocular Uluslararası Para Fonu (IMF) ve hükümetin politikalarına karşı gerçekleştirdikleri gösteride hayat protesto etti.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da öğrenciler, kamu çalışanları, kadın sağlık çalışanları, emekliler ve işçiler Uluslararası Para Fonu (IMF) ve hükümetin politikalarına karşı protesto gerçekleştirdi. Dün 2 bin kişinin katılımıyla başlayan protestolar bugün de devam ediyor. Protestocular, İslamabad'daki parlamento binasına yürüyüşe geçti ve hükümeti maaşları enflasyonla orantılı olarak arttırmaya çağırdı. Protestoda ayrıca Pakistan Uluslararası Havayolu (PIA) çalışanları da bulunuyor.
(Abid Mazhar/İHA)
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