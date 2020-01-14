Pakistan'da kar ve sel felaketinde ölü sayısı 83'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'da kar ve sel felaketinde ölü sayısı 83'e yükseldi - Son Dakika

Pakistan'da kar ve sel felaketinde ölü sayısı 83'e yükseldi

6 saat önce

Pakistan'da yoğun kar yağışı ve beraberinde gelen sel, hayatı durma noktasına getirdi.

Pakistan'da kar ve sel felaketinde ölü sayısı 83'e yükseldi, System.String[]

Pakistan'da yoğun kar yağışı ve beraberinde gelen sel, hayatı durma noktasına getirdi. Yetkililer ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 83'e yükseldiğini; 10 kişi için ise arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Öte yandan yaralıların da helikopter ve kurtarma ekiplerinin çabalarıyla sağlık merkezlerine ulaştırılmaya çalışıldığı bildirildi.

Pakistan'ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı, seller ve çığ düşmeleri sonucu ülke genelinde 83 kişi hayatını kaybetti. Karın, yaklaşık 60 santimetre yüksekliğe ulaştığı ve bunun Pakistan için bir rekor olduğu bildirildi. Azad Keşmir bölgesindeki Muzafferabad'da 49 kişinin çöken binaların enkazından çıkarıldığı belirtilirken, kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

7 BÖLGEDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Belucistan eyaletinin bazı kısımlarında dün meydana gelen kar fırtınası nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı ve birçok kişi yollarda mahsur kaldı. Belucistan eyaletinde yoğun yağmur ve kar yağışından etkilenen 7 bölgede 'acil durum' ilan edildi.

Görüntü Dökümü

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-Yaralıların helikoptere taşınması

-Kar altından kurtarılan insanlar

-Çığ görüntüsü

-Detaylar


Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:56 Kaynak: DHA
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