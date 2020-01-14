Pakistan'da kar yağışı sebebiyle ölenlerin sayısı 41'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'da kar yağışı sebebiyle ölenlerin sayısı 41'e çıktı - Son Dakika

Pakistan'da kar yağışı sebebiyle ölenlerin sayısı 41'e çıktı

6 saat önce

Pakistan'da pazar gününden bu yana yağan yoğun kar nedeniyle çöken çatıların altında kalarak ya da sele kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiği belirtildi.

Pakistan'da kar yağışı sebebiyle ölenlerin sayısı 41'e çıktı, System.String[]

Pakistan'da pazar gününden bu yana yağan yoğun kar nedeniyle çöken çatıların altında kalarak ya da sele kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiği belirtildi.

Belucistan Eyaleti Afet Yönetim Ajansı Başkanı İmran Zarkon, eyalette pazar gününden bu yana yoğun kar yağışı nedeniyle çöken çatıların altında kalan 22 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek yolların ve havalimanının da kar yüzünden kapandığını kaydetti.

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir ile Sindh ve Pencap eyaletlerinde ise yoğun yağışlar su baskınlarına neden oldu.

Ulusal Afet Yönetim Ajansından (NDMA) yapılan açıklamaya göre, Keşmir'de 15 kişi su baskınlarında hayatını kaybetti, Sindh eyaletinde bir, Pencap'ta ise üç kişi öldü.

Asker kurtarma çalışmalarına katıldı

Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde de kar nedeniyle birçok yerleşim yeriyle bağlantı kurulamıyor.

Kapanan yollarda mahsur kalan 500 kişi askerler tarafından kurtarılırken bazı bölgelerde kurtarma çalışmalarına helikopterler de katıldı.

Ülkenin en önemli turizm noktalarından olan Gilgit-Baltistan eyaleti de son 50 yılın en yoğun kar yağışına sahne oldu. Eyalette dağlık bölgelere yapılacak yolculuklar için çığ ve heyelan tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:44 Kaynak: AA
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