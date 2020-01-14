Pakistan'da kar yağışı sebebiyle ölenlerin sayısı 75'e çıktı - Son Dakika

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) son 24 saatte yağan yoğun kar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 75'e yükseldiğini duyurdu.

NDMA'den yapılan açıklamaya göre Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de çığ, heyelan ve çatı çökmesi gibi nedenlerle 55 kişi hayatını kaybetti.

Ölenlerin 19'u ise Keşmir'in Neelum Vadisi'nde bulunan Sarangan köyünü vuran çığda hayatını kaybetti. NDMA, çığın vurduğu köyde 4 kişinin kar yığınının altından yaralı olarak kurtarıldığını, 10 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Biriken karlar nedeniyle çatıların çökmesi sonucu Belucistan eyaletinde çoğunluğu kadın ve çocuk 20 kişinin öldüğü bilgisi de açıklamada yer aldı.

Belucistan Eyaleti Afet Yönetim Ajansı Başkanı İmran Zarkon, eyalette pazar gününden bu yana yoğun kar yağışı nedeniyle yolların ve havalimanının ulaşıma kapandığını kaydetti.

Belucistan'da dün ve önceki gün de kar nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Asker kurtarma çalışmalarına katıldı

Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde de kar nedeniyle birçok yerleşim yeriyle bağlantı kurulamıyor.

Kapanan yollarda mahsur kalan 500 kişi askerler tarafından kurtarılırken bazı bölgelerde kurtarma çalışmalarına helikopterler de katıldı.

Ülkenin en önemli turizm noktalarından olan Gilgit-Baltistan eyaleti de son 50 yılın en yoğun kar yağışına sahne oldu. Eyalette dağlık bölgelere yapılacak yolculuklar için çığ ve heyelan tehlikesinin bulunduğu belirtildi.