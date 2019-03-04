Pakistan'da Kayıp Dağcıları Arama Çalışması Tekrar Başladı
1 saat önce
Pakistan'da bir haftadır kayıp olan İtalyan dağcı Daniele Nardi ve Britanyalı dağcı Tom Ballard için yeniden arama çalışmalarına başlandı.
Pakistan
'da bir haftadır kayıp olan İtalyan dağcı Daniele Nardi ve Britanyalı dağcı Tom Ballard için yeniden arama çalışmalarına başlandı.
İtalya'nın İslamabad Büyükelçisi Stefano Pontecorvo'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle dün durdurulan kayıp dağcıları arama kurtarma çalışmaları bugün yeniden başladı.
Dünyanın en tehlikeli parkurlarından kabul edilen Nanga Parbat'a tırmanırken kaybolan dağcıları kurtarmak için 4 İspanyol ve bir Pakistanlı dağcı, ana kamp ve Kamp-1 bölgelerinde arama çalışmaları yapacak.
Dünyanın en yüksek 9. zirvesi olan Nanga Parbat'ta kaybolan Ballard'ın annesi de 1995'te dünyanın en yüksek 2. zirvesi olan K2'de hayatını kaybetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:03 Kaynak: AA
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