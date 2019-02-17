Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Kedi ve Köpekler Güzelliklerini Sergiledi

Pakistan'da Kedi ve Köpekler Güzelliklerini Sergiledi

1 saat önce

- Pakistan'da kedi ve köpekler güzelliklerini sergilediKARAÇİ - Pakistan'da düzenlenen bir etkinlikte kedi ve köpekler güzelliklerini sergiledi.

- Pakistan'da kedi ve köpekler güzelliklerini sergiledi

KARAÇİ - Pakistan'da düzenlenen bir etkinlikte kedi ve köpekler güzelliklerini sergiledi.
Pakistan'ın Karaçi şehrinde aralarında sürüngenlerin de bulunduğu 25 hayvan türünün katıldığı bir etkinlik düzenlendi. Yaklaşık 200 hayvanın katıldığı etkinlikte kediler ve köpekler için güzellik yarışması düzenlendi. Etkinlik kapsamında, kediler, kuşlar, sürüngenler ve köpekler sahipleriyle birlikte gösteri gerçekleştirdi. Aslanlar ve atlar ise ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:28 Kaynak: İHA

Karaçi, Pakistan, Güncel
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