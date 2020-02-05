Pakistan'da Keşmir Dayanışma Günü - Son Dakika

Pakistan'da 5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi, yaptığı yazılı açıklamada, 70 yıldan fazla süredir Keşmir halkının kendi kaderini belirleme hakkını elde etmek için örneği olmayan bir mücadele sergilediğini belirtti.

Keşmir halkının Hindistan'a karşı cesurca haklarını savunduğuna dikkati çeken Alvi, Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da aldığı kararla Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasını da eleştirerek, "Pakistan Cammu Keşmir'in durumunu her forumda dile getirmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Başbakan İmran Han ise yaptığı açıklamada, Hint yönetiminin Cammu Keşmir'de uyguladığı ablukanın Hindistan'da demokrasinin geldiği noktayı gösterdiğini kaydetti.

Uluslararası kamuoyunun, Müslümanların ve Pakistan'ın Hindistan'ın Cammu Keşmir'e yönelik kararlarını reddettiğini belirten Han, "Hindistan, Keşmir halkının temel hak ve özgürlüklerini çiğneyen otoriter bir devlet olarak dünyanın önünde duruyor." değerlendirmesini yaptı.

Cammu Keşmir'de uygulanan ablukanın kaldırılması gerektiğini vurgulayan Han, "Yasa dışı şekilde tutuklananlar ve hapsedilenler serbest bırakılmalı, bölgedeki Hint güçlerine dokunulmazlık getiren acımasız yasalar kaldırılmalı." ifadesini kullandı.

Han, bölgeye insan hakları örgütleri, insani yardım kurumları ve uluslararası medyanın girişine izin verilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Kadın parlamenterlerden BM'ye Keşmir dilekçesi

Pakistanlı kadın parlamenterler ve kadın örgütleri, Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Firdevs Aşık Avan'ın da katılımıyla başkent İslamabad'daki Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği temsilciliğine Keşmir'de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkati çeken iki dilekçe sundu.

Parlamenterler ve kadın örgütleriyle BM ofisi önünde basın mensuplarına açıklama yapan Avan, Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de insan hakları ihlallerinin arttığını belirterek, "Cammu Keşmir, Hindistan tarafından dünyanın en büyük açık cezaevi haline getirildi. Uluslararası hukuk hiçe sayılarak Keşmirlilerin en temel insan hakları ellerinden alındı." dedi.

Keşmir'in Pakistan'ın can damarı olduğunu dile getiren Avan, "Keşmir sorununun çözümüne yönelik birçok BM kararı bulunuyor. Uluslararası kamuoyu bu kararlar ışığında dinmeyen Keşmir acısını dindirmek için üzerine düşeni yapmalı." diye konuştu.

Avan ve beraberindekiler konuşmaların ardından BM ofisine söz konusu dilekçeleri sundu.

Başkent İslamabad'da farklı gruplar tarafından yürüyüşler de düzenlendi. Kentte eylem ve gösterilerin düzenlendiği Gazeteciler Cemiyeti önündeki meydanda toplanan farklı gruplar, düzenledikleri basın açıklamaları ve yürüyüşlerle Keşmir'le dayanışma mesajlarını paylaştı.

"Keşmir Dayanışma Günü"

Pakistan'da 5 Şubat, 70 yılı aşkın süredir çözüme kavuşturulamayan Keşmir sorununa, dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için 1989 yılında "Keşmir Dayanışma Günü" ilan edilmişti.

"Keşmir Dayanışma Günü" çerçevesinde, Hint yönetimi altında bulunan Keşmir halkıyla dayanışma gösterilirken, kendi kaderlerini tayin etme hakkı için verdikleri mücadelenin desteklenmesi ve bölgedeki çatışmalarda hayatını kaybeden direnişçi ve sivillerin anılmasına yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Ayrıca dünya genelinde Keşmir kültürünün tanıtımına ilişkin etkinlikler yapılıyor.