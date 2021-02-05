Pakistan'da Keşmir yürüyüşlerine bombalı saldırı: 2 ölü, 29 yaralı - Son Dakika

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Belucistan'ın Sibi bölgesinde de Keşmir'e destek yürüyüşünde motosiklete bağlı bir bomba patlatıldı. Saldırıda 2'si çocuk 24 kişi yaralandı.

Yetkililer, eyaletin başkenti Ketta 'da Keşmir halkına destek amacıyla düzenlenen yürüyüşte el yapımı patlayıcının infilak ettiğini belirtti. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Serkan Çayoğlu, Bir Zamanlar Kıbrıs ile ekranlara dönüyor

Bir TikTok skandalı daha! "Süt banyosu" ve "dönerle danstan" sonra şimdi de ekmekle çirkin oyun