Pakistan'da Keşmir yürüyüşlerine bombalı saldırı: 2 ölü, 29 yaralı - Son Dakika

Pakistan'da Keşmir yürüyüşlerine bombalı saldırı: 2 ölü, 29 yaralı

05.02.2021 19:19
Pakistan'da Keşmir yürüyüşlerine bombalı saldırı: 2 ölü, 29 yaralı, System.String[]

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" kapsamında düzenlenen yürüyüşlere kimliği belirsiz kişilerin bombalı saldırılar düzenlemesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2'si çocuk 29 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" kapsamında düzenlenen yürüyüşlere kimliği belirsiz kişilerin bombalı saldırılar düzenlemesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2'si çocuk 29 kişi yaralandı.

Yetkililer, eyaletin başkenti Ketta'da Keşmir halkına destek amacıyla düzenlenen yürüyüşte el yapımı patlayıcının infilak ettiğini belirtti. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Belucistan'ın Sibi bölgesinde de Keşmir'e destek yürüyüşünde motosiklete bağlı bir bomba patlatıldı. Saldırıda 2'si çocuk 24 kişi yaralandı.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Pakistan, Ketta, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da Keşmir yürüyüşlerine bombalı saldırı: 2 ölü, 29 yaralı - Son Dakika


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