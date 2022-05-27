Pakistan'da kimya fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'da kimya fabrikasında yangın çıktı

27.05.2022 19:06
Pakistan'da kimya fabrikasında yangın çıktı

- Pakistan'da kimya fabrikasında yangın çıktı Pakistan'ın Karaçi kentinde bir kimya fabrikasında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

- Pakistan'da kimya fabrikasında yangın çıktı

KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentinde bir kimya fabrikasında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Pakistan'ın liman kenti Karaçi'deki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Yetkililer yangın nedeniyle can kaybı yaşanmadığını belirtirken, yangını söndürmek için 16 itfaiye aracının olay yerine gönderildiğini açıkladı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ayrıca fabrikada çıkan yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Pakistan'da kimya fabrikasında yangın çıktı
Pakistan'da kimya fabrikasında yangın çıktı
Pakistan'da kimya fabrikasında yangın çıktı
Pakistan'da kimya fabrikasında yangın çıktı
Pakistan'da kimya fabrikasında yangın çıktı
Pakistan'da kimya fabrikasında yangın çıktı
Pakistan'da kimya fabrikasında yangın çıktı
Pakistan'da kimya fabrikasında yangın çıktı
Pakistan'da kimya fabrikasında yangın çıktı
Pakistan'da kimya fabrikasında yangın çıktı
Pakistan'da kimya fabrikasında yangın çıktı
Pakistan'da kimya fabrikasında yangın çıktı

YORUMLAR
500
Tekstil fabrikasında yangın çıktı Tekstil fabrikasında yangın çıktı Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da kimya fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika


Son Dakika
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
22:00 Ülkemizde 27 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 940 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
21:16 Vatandaşa "3 kat olmaz" cevabını veren İmamoğlu, gerçeği İETT Müdürü'nden öğrendi!
21:09 Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a ayak basacak
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'a geldi! Havaalanında eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 22:55:43. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan'da kimya fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement