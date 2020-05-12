Pakistan'da kısıtlamalar sona erince halk, pazar yerlerine akın etti - Son Dakika

Pakistan'da korona virüs salgınına yönelik kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından Karaçi kentinde halk kendini dışarı attı. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 288 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında birçok ülke kısıtlamaları kaldırarak normale dönüş sürecini başlattı. Pakistan'da dün başlayan normale dönüş sürecinde ülke çapındaki sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle Pakistanlılar pazar yerlerine akın etti. Ülke genelinde korona virüs vakasında artış sürerken bugün Karaçi kentinde pazar yerlerini dolduran halkın sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlemlendi. Kentte sokaklar dolup taşarken yollardaki araçlar da uzun kuyruk oluşturdu.

Öte yandan Pakistan'da İçişleri Bakanlığı kararına göre pazar yerleri, perakende satış mağazaları ve dükkanlar, pazartesi ve perşembe günleri arasında yerel saatle 08.00'den 16.00'ya kadar faaliyet gösterebiliyor.

Öte yandan Pakistan'da açıklanan son verilere göre son 24 saatte 57 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 724'e yükseldi. Ülke genelinde bin 733 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 32 bin 674'e ulaştığı belirtildi. Ülkede 8 bin 555 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ifade edilirken toplam 305 bin 851 Covid-19 testi yapıldığı aktarıldı.

(İHA)