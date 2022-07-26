Pakistan'da koalisyon hükümeti Anayasa Mahkemesini boykot etme kararı aldı - Son Dakika
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Pakistan'da koalisyon hükümeti Anayasa Mahkemesini boykot etme kararı aldı

26.07.2022 12:59
Pakistan'da koalisyon hükümeti Anayasa Mahkemesini boykot etme kararı aldı

Pakistan'da koalisyon hükümeti, Pencap'daki başbakanlık seçimi davasına bakan 3 yargıcın tarafsızlığını sorgulayarak, Anayasa Mahkemesini boykot etme kararı aldı.

Pakistan'da koalisyon hükümeti, Pencap'daki başbakanlık seçimi davasına bakan 3 yargıcın tarafsızlığını sorgulayarak, Anayasa Mahkemesini boykot etme kararı aldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Anayasa Mahkemesinin Pencap seçimine ilişkin davayı tüm yargıçların dahil olacağı şekilde yürütmeyi reddetmesi üzerine koalisyon hükümetinden üst düzey isimler başkent İslamabad'da basın toplantısı düzenledi.

İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman, burada yaptığı açıklamada, 3 yargıç tarafından görülen davada alınacak herhangi bir kararı reddedeceklerini ve mahkemeye çıkmayacaklarını söyledi.

Rehman, mahkeme sürecini boykot ettiklerini ifade ederek, herhangi bir devlet kurumundan bu duruma müdahale etmemesini istedi.

Öte yandan boykot kararının ardından Pencap Meclis Başkan Yardımcısı Dost Muhammed Mazari'nin ve Pakistan Halk Partisinin avukatları Anayasa Mahkemesinden ayrıldı.

PTI'dan hükümete boykot tepkisi

Davaya Anayasa Mahkemesi Başkanı Ömer Ata Bandial'ın da aralarında bulunduğu 3 yargıç yerine tüm Anayasa Mahkemesi yargıçlarının dahil olmasıyla koalisyon hükümeti lehine kararın çıkmasının yüksek bir ihtimal olduğu belirtiliyor.

Eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi Başkan Yardımcısı ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İslamabad'da yaptığı açıklamada, koalisyon hükümetinin boykot kararına tepki göstererek, yürütmenin yargıya saldırdığını ifade etti.

PTI Genel Sekreteri Asad Umar da yargının tehdit edildiğini belirterek, aynı 3 yargıcın İmran Han hükümetine karşı karar verdiğini anımsattı.

Koalisyon hükümetinden dün yapılan açıklamada, tarafsızlığı sorgulanan yargı sistemi eleştirilerek, Pencap'taki seçimle ilgili dava duruşmasında Anayasa Mahkemesinin tüm yargıçlarının yer alması ve kararın bu şekilde verilmesi talep edilmişti.

Tartışmalı Pencap seçimi

???????Pencap eyalet meclisinde 22 Temmuz'da yapılan oylamada Başbakan Şahbaz Şerif'in oğlu Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) adayı Hamza Şerif 179, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ve Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubu'nun (PML-Q) ortak adayı Parvez Elahi 186 oy elde etmişti.

Ancak Pencap Meclis Başkan Yardımcısı Dost Muhammed Mazari, PML-Q'nun lideri Çaudri Şucaat Hüseyin'in Meclis Başkanlığına yazılı mektup gönderdiğini ve parti olarak hiçbir adayı desteklemeyeceklerini belirttiğini söylemişti.

Bunun üzerine PML-Q'dan 10 milletvekilini oylamadan düşüren Mazari, Elahi'nin 176 oy elde ettiğini ifade etmişti. Buna karşılık Hamza Şerif'in 179 oyu olduğunu dile getiren Mazari, PML-N adayı Şerif'in Pencap Başbakanı seçildiğini duyurmuştu.

Mecliste 10 sandalyeye sahip ve Elahi'nin de üyesi olduğu PML-Q'nun lideri Çaudri Şucaat Hüseyin'in hiçbir adayı parti olarak desteklemeyeceklerini açıklaması sonucun Hamza Şerif lehine dönmesine yol açmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından PTI, Pencap Meclis Başkan Yardımcısı Dost Muhammed Mazari'nin kararını "Anayasaya aykırı ve yasa dışı" olarak nitelemiş ve mahkemeye başvurmuştu.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Pakistan'da koalisyon hükümeti Anayasa Mahkemesini boykot etme kararı aldı - Son Dakika
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