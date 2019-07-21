Son Dakika Haberleri: Pakistan'da kontrol noktasına saldırı 7 ölü, 24 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Pakistan'da kontrol noktasına saldırı 7 ölü, 24 yaralı

1 saat önce

Pakistan'da kontrol noktasına saldırı 7 ölü, 24 yaralıPakistan, (DHA)- Pakistan'da kontrol noktasına silahlı saldırı sonrası intihar saldırısı düzenlendi.

Pakistan'da kontrol noktasına saldırı 7 ölü, 24 yaralı
Pakistan, (DHA)- Pakistan'da kontrol noktasına silahlı saldırı sonrası intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda, 4'ü polis, 3'ü sivil olmak üzere 7 kişi öldü, 24 kişi ise yaralandı.
Saldırı, Pakistan'ın Dera İsmail Han şehrinin batısındaki Kotla Syedan kasabasında bulunan bir kontrol noktasına, yerel saatle 7.45 sıralarında düzenlendi. 4 motosikletli saldırganın önce rastgele ateş açtığı; ardından intihar saldırısı sonucu patlamanın meydana geldiği belirtildi. Saldırıda, 4'ü polis ve 3'ü sivil olmak üzere 7 kişi hayatını kaybederken; 24 kişi de yaralandı.
Pakistan'da kontrol noktasına saldırı 7 ölü, 24 yaralı
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıkıp içeri girmeye çalıştı İngiltere'deki tanker krizinde büyük şüphe: Rus müdahalesi araştırılıyor Yediemin otoparkları doldu, araçlar üst üste konmaya başladı CHP'li eski vekil, Ali Babacan'ın partisine katılacağına dair iddiayı yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 13:34:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan'da kontrol noktasına saldırı 7 ölü, 24 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]