Pakistan'da kontrol noktasına saldırı 7 ölü, 24 yaralı
1 saat önce
Pakistan'da kontrol noktasına saldırı 7 ölü, 24 yaralıPakistan, (DHA)- Pakistan'da kontrol noktasına silahlı saldırı sonrası intihar saldırısı düzenlendi.
Pakistan Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:56 Kaynak: DHA
'da kontrol noktasına saldırı 7 ölü, 24 yaralı
Pakistan, (DHA
)- Pakistan'da kontrol noktasına silahlı saldırı sonrası intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda, 4'ü polis, 3'ü sivil olmak üzere 7 kişi öldü, 24 kişi ise yaralandı.
Saldırı, Pakistan'ın Dera
İsmail Han
şehrinin batısındaki Kotla Syedan kasabasında bulunan bir kontrol noktasına, yerel saatle 7.45 sıralarında düzenlendi. 4 motosikletli saldırganın önce rastgele ateş açtığı; ardından intihar saldırısı sonucu patlamanın meydana geldiği belirtildi. Saldırıda, 4'ü polis ve 3'ü sivil olmak üzere 7 kişi hayatını kaybederken; 24 kişi de yaralandı.
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