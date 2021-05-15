Son dakika haberleri: - Pakistan'da kontrolden çıkan araç kanala yuvarlandı: 11 ölü - Son Dakika

- Pakistan'da kontrolden çıkan araç kanala yuvarlandı: 11 ölü

İSLAMABAD - Pakistan'ın Sheikhupura kentinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan aracın kanala yuvarlanması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yer alan Sheikhupura kentinde aşırı hız can kaybına neden oldu. Sheikhupura'da yer alan Qila Didar Singh bölgesinden, Khanqah Dogran bölgesine giden ve içinde kadın ve çocukların bulunduğu bir araç kanala yuvarlandı. Yaşanan kazanın ardından olay yerine gelen kurtarma ekipleri araçtan, aynı aileden 11 kişinin cansız bedenlerine ulaştı. Kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiğini ve kanal çevresinde bariyer bulunmadığını ifade eden yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin hastaneye nakledildiğini belirtti.