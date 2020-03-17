Pakistan'da korona kaynaklı ilk ölüm - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'da korona kaynaklı ilk ölüm - Son Dakika

Pakistan'da korona kaynaklı ilk ölüm

6 saat önce

Pakistan'da korona virüsü kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği duyuruldu.

Pakistan'da korona kaynaklı ilk ölüm, System.String[]

Pakistan'da korona virüsü kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği duyuruldu.


Pakistan Sağlık Bakanlığı'nın korona virüsüne ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği belirtildi.


Pencap eyaleti Sağlık Bakanı Yasmin Rashid ise ölen kişinin kritik bir durumda hastaneye getirildiğini ve daha önce İran'a seyahat ettiğini tespit ettiklerini ifade etti.


Ülke genelinde korona virüsü vaka sayısı ise 194'e yükseldi. - İSLAMABAD

Sağlık Bakanlığı, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:11 Kaynak: İHA
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