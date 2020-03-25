Pakistan'da korona vaka sayısı bine yükseldi - Son Dakika

Pakistan'da korona vaka sayısı bine yükseldi
6 saat önce
Pakistan'da korona virüs vaka sayısı bine yükseldi.
Pakistan'da korona virüs vaka sayısı bine yükseldi.
Korona virüs vaka sayısı dünya genelinde artmaya devam ediyor. Pakistan'da doğrulanan korona virüs vaka sayısının bin olduğu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugüne dek 8 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:59 Kaynak: İHA
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