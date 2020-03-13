Pakistan'da koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'da koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika

Pakistan'da koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Toplantıdan detaylar İSLAMABAD - Pakistan'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası başkent İslamabad'da gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısına İmran Han başkanlık etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Toplantıdan detaylar İSLAMABAD - Pakistan'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası başkent İslamabad'da gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısına İmran Han başkanlık etti. Toplantı sonrası Eğitim Bakanı Shafqat Mahmood, koronavirüs önlemleri kapsamında üç hafta boyunca eğitime ara verildiğini açıkladı. Mahmood ayrıca, eğitime verilen aranın uzatılıp uzatılmayacağına 27 Mart'ta karar verileceğini ekledi.

Pakistan'da koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi

Pakistan, Mgk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:46 Kaynak: AA
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