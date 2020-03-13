Pakistan'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

Pakistan'da tüm eğitim kurumlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime 3 hafta ara verildi.

Federal Eğitim Bakanı Sevket Mahmut, Başbakan İmran Han başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Konseyi toplantısında alınan kararı Twitter'dan duyurdu.

Mahmut, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla ülke genelindeki mesleki eğitim kursları, ilk ve orta dereceli okullarla üniversitelerde 5 Nisan'a kadar eğitime ara verildiğini belirtti.

Toplantıda ayrıca 16 Mart itibarıyla komşu ülkeler İran ve Afganistan'la tüm sınır kapılarının kapatılması kararı da alındı.