Pakistan'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
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Pakistan'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle eğitime ara verildi

6 saat önce

Pakistan'da tüm eğitim kurumlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime 3 hafta ara verildi.

Pakistan'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle eğitime ara verildi, System.String[]

Pakistan'da tüm eğitim kurumlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime 3 hafta ara verildi.

Federal Eğitim Bakanı Sevket Mahmut, Başbakan İmran Han başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Konseyi toplantısında alınan kararı Twitter'dan duyurdu.

Mahmut, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla ülke genelindeki mesleki eğitim kursları, ilk ve orta dereceli okullarla üniversitelerde 5 Nisan'a kadar eğitime ara verildiğini belirtti.

Toplantıda ayrıca 16 Mart itibarıyla komşu ülkeler İran ve Afganistan'la tüm sınır kapılarının kapatılması kararı da alındı.

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:06 Kaynak: AA
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