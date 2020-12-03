Pakistan'da Kovid-19'dan korunmak için ülke genelinde dua edilecek - Son Dakika

Pakistan'da Kovid-19'dan korunmak için ülke genelinde dua edilecek

03.12.2020 15:37
Pakistan'da Kovid-19'dan korunmak için ülke genelinde dua edilecek, System.String[]

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli önlemleri hayata geçiren Pakistan'da, salgından korunmak için ülke genelinde dua edileceği bildirildi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli önlemleri hayata geçiren Pakistan'da, salgından korunmak için ülke genelinde dua edileceği bildirildi.

İlim insanları ve kanaat önderleriyle başkent İslamabad'da bir araya gelen Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Ulema, halktan, marketlere ve farklı kalabalık yerlere giderken dikkatli olmasını istedi." ifadesini kullandı.

Alvi, ilim insanlarının camilerde Kovid-19 önlemlerinin etkili şekilde uygulandığını kaydettiğini belirterek yarından itibaren her cuma ülke genelinde salgından korunmak için Allah'a dua edileceğini söyledi.

Öte yandan Alvi, "Ulema, siyasi liderleri vatandaşların canlarını tehlikeye atabilecek geniş çaplı mitingler düzenlemekten kaçınmaya çağırdı." dedi.

Çeşitli önlemler hayata geçirildi

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 406 bini geçerken, salgın dolayısıyla 8 bin 200'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Ülkede salgına yönelik çeşitli önlemler de alındı.

Ülke genelindeki düğünlerin salonlarda yapılması yasaklandı. Açık alanlardaki düğünler ise 300 kişiyle sınırlandırıldı.

Önlemler kapsamında sinema ve tiyatro salonları da kapatılırken, maske takmayanlara ceza uygulanmaya başlandı.

Ülke genelinde tüm eğitim kurumlarının 26 Kasım'dan 24 Aralık'a kadar eğitime çevrim içi devam etmeleri kararlaştırıldı. 25 Aralık'tan 10 Ocak'a kadar yarıyıl tatili ilan edildi.

Pakistan'da "akıllı sokağa çıkma yasağı" politikası kapsamında salgının yoğun olduğu bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Söz konusu bölgelerde yasağın süresi salgının durumuna göre belirleniyor.

Ülkenin çeşitli yerlerinde 5 binin üzerinde akıllı sokağa çıkma yasağı uygulaması sürüyor.

Sokağa Çıkma Yasağı, İslamabad, Pakistan, dua, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da Kovid-19'dan korunmak için ülke genelinde dua edilecek - Son Dakika


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