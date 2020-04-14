Pakistan'da Kovid-19 kısıtlamaları 2 hafta daha uzatıldı - Son Dakika

Pakistan Başbakanı İmran Han, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların 2 hafta daha süreceğini söyledi.

Ulusal Koordinasyon Komitesi toplantısı ardından konuşan Han, salgınla mücadelede alınan kararların büyük oranda uygulandığını ve virüsün yayılma hızının yüzde 30'lara gerilediğini ifade etti.

Başbakan Han, 13 Mart'tan itibaren eğitim, ticaret ve seyahat alanında 1 aylığına uygulanan kısıtlamaların iki hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Salgının ikinci dalgasını engellemek amacıyla halkı izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam etme noktasında uyaran Han, bazı ticari işletmelerin çalışmasına izin vereceklerini bildirdi.

İnşaat sektörünün çalışmalarına başlayacağını kaydeden Han, eyaletlerin bu kararı uygulamama hakkı bulunduğunu dile getirdi.

Han, ramazan ayında virüsün yayılmasını önlemek için atılacak adımların din alimleriyle görüşülerek karara bağlanacağını vurguladı.

Başbakan Han, salgın ve ramazan nedeniyle stokçuluk yapan ve temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını artıranlara karşı da yeni cezalar getirileceğini sözlerine ekledi.