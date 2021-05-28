Pakistan'da Kovid-19'un Hindistan varyantı belirlendi - Son Dakika

Pakistan'da bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Hindistan'da ortaya çıkan türü tespit edildi.

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bir kişide Kovid-19'un Hindistan varyantına rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin nerede olduğuna dair bir bilgiye yer verilmedi.

Öte yandan, Sindh Eyaleti Sağlık Bakanı Dr. Azra Pechuho ise söz konusu kişinin kendi eyaletlerinde bulunduğunu söyledi.

Pakistan, Hindistan'da artan vakalar sebebiyle ülkeye seyahatleri askıya almıştı.

Pakistan'da şimdiye kadar 913 binin üzerinde Kovid-19 vakası tespit edilmiş, salgın dolayısıyla 20 bin 600'ün üzerinde kişi yaşamını yitirmişti.