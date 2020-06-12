Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 125 bini aştı - Son Dakika

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 125 bini aştı

Pakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 24 saatte 6 bin 397 kişi artarak 125 bin 933 oldu.

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 125 bini aştı, System.String[]

Pakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 24 saatte 6 bin 397 kişi artarak 125 bin 933 oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 107 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucunda ölü sayısı 2 bin 463'e yükseldi.

Son 24 saatte 28 bin 324 testin yapıldığı ülkede 6 bin 397 yeni vaka kaydedildi. Toplam vaka sayısı 125 bin 933, toplam test sayısı ise 809 bin 169 oldu.

Worldometers sitesinde yer alan bilgilere göre, Pakistan, toplam vaka sayısında dünyada 15'inci, günlük vaka artışında ise ikinci sırada yer aldı.

En çok vaka 47 bin 382 kişiyle ülkenin en büyük eyaleti Pencap'ta, en az vaka 534 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.

Pakistan'da virüsün ilk görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 40 bin 247 kişi ise virüse yakalandıktan sonra iyileşti.

Pakistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 10:43 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 125 bini aştı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü         
10:13
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu         
10:08
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı         
10:05
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor         
10:03
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı         
09:58
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!         
09:55
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor         
09:51
Vatandaşlar, şifalı olduğuna inandığı kaynak suyuna büyük talep gösteriyor Vatandaşlar, şifalı olduğuna inandığı kaynak suyuna büyük talep gösteriyor         
09:35
Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı         
09:22
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı         
09:20
Uzmanlar, Doğu Karadeniz'i bu yaz doğal afetlere karşı uyardı Uzmanlar, Doğu Karadeniz'i bu yaz doğal afetlere karşı uyardı         
09:05
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti         
09:03
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var         
09:02
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı         
08:45
Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İsmail Dükel serbest bırakıldı, Müyesser Yıldız ise tutuklandı Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İsmail Dükel serbest bırakıldı, Müyesser Yıldız ise tutuklandı         
08:43
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi 12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi         
08:43
Ormanı istila eden tırtıllar, bölge sakinlerini endişelendiriyor Ormanı istila eden tırtıllar, bölge sakinlerini endişelendiriyor         
08:35
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti         
08:05
Kovid-19'da Anadolu'yu bekleyen tehlike: İstanbul'dan gidenler risk oluşturacak Kovid-19'da Anadolu'yu bekleyen tehlike: İstanbul'dan gidenler risk oluşturacak         
07:52
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti         
07:33
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı         
07:31
Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı         
04:08
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı         
03:56
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı         
02:22
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu         
00:37
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir         
00:35
Bakan Koca, tehlikeli sosyal mesafeleri santimetre vererek paylaştı Bakan Koca, tehlikeli sosyal mesafeleri santimetre vererek paylaştı         
00:21
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı         
00:17
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı         
00:08
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı         
00:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2020 10:59:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 125 bini aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]