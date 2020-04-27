Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 13 bini geçti - Son Dakika

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 605 kişi artarak 13 bin 328 oldu.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınına ilişkin verilerine göre, ülkede son 24 saate 12 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 281'e yükseldi.

Son 24 saatte 6 bin 391 testin yapıldığı Pakistan'da 605 kişide virüs görülürken toplam vaka sayısı 13 bin 328, toplam test sayısı ise 150 bin 756 olarak açıklandı.

Pakistan'da ilk vakanın görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 3 bin 29 kişi ise iyileşti.

Ülkedeki Kovid-19 vakalarının dörtte üçü Sindh ve Pencap eyaletlerinde görüldü. Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir, 59 ile en az vakanın görüldüğü bölge oldu.