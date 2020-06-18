Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 160 bini geçti - Son Dakika

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 160 bini geçti

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 5 bin 358 artarak 160 bin 118'e ulaştı.

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 160 bini geçti, System.String[]

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 5 bin 358 artarak 160 bin 118'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 118 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucunda toplam ölü sayısı 3 bin 93'e yükseldi.

Son 24 saatte 31 bin 500 testin yapıldığı ülkede, 5 bin 358 pozitif vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 160 bin 118, toplam test sayısı ise 982 bin 12 olarak açıklandı.

Bu sayılarla Pakistan, "Worldometer" sitesinin verilerine göre, dünyada son 24 saatte en çok vaka görülen ikinci ülke, toplam vaka sayısında ise 13'üncü ülke oldu.

Pakistan'da en çok vaka 60 bin 138 vaka ile en büyük eyalet Pencap'ta görülürken, en az vaka 740 kişiyle Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.

İlk Kovid-19 vakasının 26 Şubat'ta görüldüğü Pakistan'da 59 bin 215 kişi de virüse yakalandıktan sonra iyileşti.

Pakistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:25 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 160 bini geçti - Son Dakika Dünya

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