Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 188 bini aştı - Son Dakika

Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 188 bini aştı

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 892 kişi daha artarak 188 bin 926'ya ulaştı.

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 892 kişi daha artarak 188 bin 926'ya ulaştı.

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 60 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 755'e yükseldi.

Son 24 saatte 23 bin 380 testin yapıldığı Pakistan'da, 3 bin 892 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 188 bin 926, toplam test sayısı ise 1 milyon 150 bin 141 olarak açıklandı.

Bu sayılarla Pakistan, "Worldometers" sitesinin verilerine göre, dünyada günlük vaka artışında üçüncü, günlük ölüm sayısında ise dördüncü sırada yer aldı.

Ülkede en fazla vaka 72 bin 656 kişiyle Sindh eyaletinde görülürken, en az vaka 892 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kayda geçti.

Sağlık Bakanlığının ilk kez açıkladığı durumu kritik vakaların sayısı 3 bin 337 oldu. 77 bin 754 kişi ise virüse yakalandıktan sonra iyileşti.

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:11 Kaynak: AA

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