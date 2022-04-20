Pakistan'da köyde çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi öldü - Son Dakika
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Pakistan'da köyde çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi öldü

20.04.2022 08:43
Pakistan'da köyde çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi öldü

Pakistan'ın Sindh eyaletindeki köyde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 50 ev küle döndü.

Pakistan'ın Sindh eyaletindeki köyde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 50 ev küle döndü.

Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin Dadu bölgesindeki köyde bir evin mutfağında yangın çıktı.

Hızla yayılan yangında ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 50 ev kullanılamaz hale geldi.

Köy sakinleri, yangında 160 çiftlik hayvanının telef olduğunu belirterek, tarım arazilerinin de zarar gördüğünü kaydetti.

Köy sakinleri, yetkilileri aradıklarını ancak itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşmadığını öne sürdü.

Başbakan Şahbaz Şerif, konuyla ilgili kapsamlı rapor hazırlanmasını isterken, köy sakinlerine yardım yapılacağını kaydetti.

Pakistan'da köyde çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi öldü

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Pakistan, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da köyde çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan'da köyde çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi öldü - Son Dakika
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