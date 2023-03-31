Pakistan'da kumanya dağıtımında yaşanan izdihamda 11 kişi öldü - Son Dakika
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Pakistan'da kumanya dağıtımında yaşanan izdihamda 11 kişi öldü

31.03.2023 19:30
Pakistan'da kumanya dağıtımında yaşanan izdihamda 11 kişi öldü

Pakistan'ın Karaçi şehrinde, bir fabrikanın işçilerine ücretsiz kumanya dağıtımında çıkan izdihamda 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde, bir fabrikanın işçilerine ücretsiz kumanya dağıtımında çıkan izdihamda 11 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, şehrin Site bölgesinde bir fabrika, çalışanlarının ailelerine ücretsiz gıda maddeleri dağıtılacağını açıkladı.

Gıda maddelerinin bulunduğu paketin dağıtımında güvenlik önlemi alınmaması sebebiyle yaşanan izdihamda 8'i kadın, 3'ü çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Polis, dağıtımı organize eden 7 kişiyi gözaltına aldı.

Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletlerinde 27 Mart'ta hükümetin dağıttığı bedava un nedeniyle yaşanan izdihamlarda 2'si kadın 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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Pakistan'da kumanya dağıtımında yaşanan izdihamda 11 kişi öldü Pakistan'da kumanya dağıtımında yaşanan izdihamda 11 kişi öldü Pakistan'da yardım dağıtımında izdiham: 11 ölü Pakistan'da yardım dağıtımında izdiham: 11 ölü

Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da kumanya dağıtımında yaşanan izdihamda 11 kişi öldü - Son Dakika
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