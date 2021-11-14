Pakistan'da kumaş pazarında yangın - Son Dakika

Pakistan'ın Karaçi kentindeki kumaş pazarında yangın çıktı, yangının kısa sürede büyümesi ile birçok dükkan küle döndü.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Saddar bölgesinde yer alan Regal Chowk yakınlarındaki birçok dükkanın yer aldığı kumaş pazarında yangın çıktı. Birçok dükkan yangının kısa sürede büyümesi ile küle dönerken, 50 dükkan tahliye edildi. Karaçi İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, yangın 3'üncü derece olarak sınıflandırılırken, yangının patlama sonrası çıktığı ve kundaklama şüphesi olduğu ifade edildi.

Yangında ölen ya da yaralanan bildirilmezken, müdahale sırasında pazara giden yollar trafiğe kapatıldı.

(Abid Mazhar/İHA)