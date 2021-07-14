Pakistan'da Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Pakistan'da Kurban Bayramı hazırlıkları devam ederken, Karaçi'deki kurban pazarı havadan görüntülendi.

Pakistan'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, vatandaşlar hazırlıklarına devam ediyor. Liman kenti Karaçi'de binlerce büyük ve küçükbaş hayvanın bulunduğu kurban pazarı kuruldu. Ülkede 20-22 Temmuz tarihlerinde kutlanacak olan bayram öncesi Pakistanlılar, kurbanlık almak için kurulan pazarını ziyaret ederken, Karaçi'deki kurban pazarı havadan görüntülendi.

Covid-19 salgını gölgesinde kutlanacak bayram öncesi, kurban pazarlarının şehirlerine dışına kurulması yönünde karar alınmıştı. - KARAÇİ