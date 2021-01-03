Pakistan'da maden işçilerine saldırı: 11 ölü - Son Dakika

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde kömür madeninde çalışan işçileri kaçıran silahlı kişiler, 11 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.
Emniyet yetkilileri, eyaletin Machh kasabasında bulunan maden ocağındaki işçilerin silahlı kişilerce yakındaki bir dağa kaçırıldığını belirtti.
Yetkililer, silahlı kişilerin, kaçırılan madencilere dağda ateş açması sonucu 11 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını kaydetti.
Saldırıyı kimin neden yaptığına dair bilgi verilmedi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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