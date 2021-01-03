Pakistan'da maden işçilerine saldırı: 11 ölü - Son Dakika

İran, ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin intikamı için animasyon videosu yayınladı

Yunanistan provokasyonlarına devam ediyor! Savunma Bakan Yardımcısı da yılbaşını Bulamaç Adası'nda geçirdi

Evini yakan şahıs, gözaltına alınmadan önce daha güzel görünmek için üstünü değiştirmek istedi

Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar