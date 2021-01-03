Pakistan'da madencilere yapılan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Machh kasabasında bulunan bir kömür madeninde çalışanlar, silahlı saldırganlar tarafından dağa kaçırılmıştı. Saldırganlar, dağa kaçırdıkları 11 kişiyi öldürmüş, 4 kişiyi de yaralamıştı. Pakistan Başbakanı Imran Khan, saldırıyı kınamış ve saldırganların bulunması için talimat vermişti.

Terör örgütü DEAŞ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendi.

-İHA-