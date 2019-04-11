Pakistan'da Madende Patlama: 4 Ölü
35 dakika önce
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 4 işçinin yaşamını yitirdiği, 2'sinin de yaralandığı bildirildi.
Pakistan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:03 Kaynak: AA
'ın kuzeybatısındaki Hayber
Pahtunhva eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 4 işçinin yaşamını yitirdiği, 2'sinin de yaralandığı bildirildi.
Ülke basınında yer alan habere göre, Darra Adam Hel köyünde kömür madeninde gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği sanılan patlamada 4 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi de yaralandı.
Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, arama kurtarma ekiplerinin maden ocağında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
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