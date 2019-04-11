Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Madende Patlama: 4 Ölü

Pakistan'da Madende Patlama: 4 Ölü

35 dakika önce

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 4 işçinin yaşamını yitirdiği, 2'sinin de yaralandığı bildirildi.

Pakistan'da Madende Patlama: 4 Ölü, System.String[]
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 4 işçinin yaşamını yitirdiği, 2'sinin de yaralandığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan habere göre, Darra Adam Hel köyünde kömür madeninde gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği sanılan patlamada 4 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi de yaralandı.

Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, arama kurtarma ekiplerinin maden ocağında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:03 Kaynak: AA
İşçi, Pakistan, Güncel
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