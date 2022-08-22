Pakistan'da mahkemeden İmran Han'ın gözaltına alınmasını engelleyici karar - Son Dakika
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Pakistan'da mahkemeden İmran Han'ın gözaltına alınmasını engelleyici karar

22.08.2022 16:46
Pakistan'da mahkemeden İmran Han'ın gözaltına alınmasını engelleyici karar

Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan İmran Han'a 3 gün süreyle gözaltına alınmasını engelleyen koruyucu kefalet verdi.

Pakistan'da mahkeme, eski Başbakan İmran Han'a 3 gün süreyle gözaltına alınmasını engelleyen koruyucu kefalet verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi lideri Han, koruyucu kefalet için mahkemeye başvurdu.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, 3 gün süreyle Han'a koruyucu kefalet verdi. Bu, polisin Han'a karşı 25 Ağustos'a kadar gözaltı uygulayamayacağı anlamına geliyor.

Mahkeme ayrıca Han hakkında Terörle Mücadele Yasası kapsamında işlem yapıldığını ve bu sebeple PTI liderinden Terörle Mücadele Mahkemesi'ne başvurmasını istedi.

Han'ın gözaltına alınacağına dair iddiaların ardından PTI liderinin evinin çevresinde hareketlilik arttı. Eski Başbakan'ın evinin çevresinde çok sayıda destekçisi olası gözaltı ihtimaline karşı bekleyişini sürdürüyor.

Hükümete uyarı

PTI siyasetçilerinden eski bakan Ali Amin Gandapur, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Han'ın gözaltına alınması halinde İslamabad'da kontrolü ele alacakları konusunda hükümete uyarıda bulundu.

Gandapur ayrıca polise bu siyasi savaşın bir parçası olmaması çağrısı yaptı.

Öte yandan, bazı basın organlarında, koalisyon hükümetinde Han'ın gözaltına alınması konusunda fikir birliği olmadığı belirtiliyor.

İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, dün yaptığı açıklamada, Han'ın gözaltına alınması konusunu düşündüklerini söylemişti.

Han hakkında işlem başlatılmıştı

Pakistan'da parlamentoda, 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han hakkında dün, "polis ve yargıcı tehdit ettiği" gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası kapsamında emniyet işlemi başlatılmıştı.

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Kaynak: AA

İmran Khan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da mahkemeden İmran Han'ın gözaltına alınmasını engelleyici karar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Pakistan'da mahkemeden İmran Han'ın gözaltına alınmasını engelleyici karar - Son Dakika
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