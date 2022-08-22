Gandapur ayrıca polise bu siyasi savaşın bir parçası olmaması çağrısı yaptı.

Mahkeme ayrıca Han hakkında Terörle Mücadele Yasası kapsamında işlem yapıldığını ve bu sebeple PTI liderinden Terörle Mücadele Mahkemesi'ne başvurmasını istedi.

Kaynak: AA

İmran Khan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da mahkemeden İmran Han'ın gözaltına alınmasını engelleyici karar - Son Dakika

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